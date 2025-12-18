El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en las horas más frescas, lo que podría dificultar la percepción de los paisajes típicos de la zona. A medida que avance la jornada, las nubes altas continuarán dominando el cielo, aunque se espera que haya momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con temperaturas que rondarán los 2 a 5 grados. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque unos agradables 12 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 a 8 grados por la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 63% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h. A lo largo del día, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable tenerlo en cuenta al salir.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los habitantes de Alcalá la Real disfruten de un día sin interrupciones por el mal tiempo, aunque la bruma y las nubes altas pueden restar algo de luminosidad al ambiente. En resumen, el 18 de diciembre será un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.