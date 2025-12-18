El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga con nubes altas, lo que podría dar un aspecto más cubierto a la tarde, aunque sin llegar a provocar precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 6 y 16 grados , comenzando con un fresco de 9 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 72% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente húmedo, se tornará más agradable conforme avance la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta los 6 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el norte y noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 14 km/h en las horas centrales del día. Esto proporcionará un ligero alivio a las temperaturas, aunque no se espera que el viento sea lo suficientemente fuerte como para causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el transcurso del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y mayormente soleado. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 18:08, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.