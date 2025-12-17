El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la niebla y temperaturas frescas este 17 de diciembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, que persistirá hasta la mañana. Se espera que las condiciones de niebla sean constantes, con una ligera mejora en la visibilidad a medida que avanza el día, aunque no se descartan momentos de bruma en las horas posteriores.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 16 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 7 grados, y se espera que alcancen un máximo de 16 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 72% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, pero se espera que el viento se calme a medida que avance la tarde. Esto podría contribuir a que la niebla se disipe más lentamente.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes disfruten de un día mayormente seco, aunque la niebla puede hacer que las actividades al aire libre sean un poco más complicadas.

En resumen, El Viso del Alcor experimentará un día de niebla persistente, temperaturas frescas y alta humedad. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se vistan adecuadamente para el tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.