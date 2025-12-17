El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Utrera se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad será reducida, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 8 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar lentamente, alcanzando los 10 grados a media mañana y llegando a un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Durante la mañana, se espera que la racha máxima de viento alcance los 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque su velocidad disminuirá ligeramente hacia la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Utrera disfruten de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no se anticipa que generen precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente durante la noche. El ocaso se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, se desarrollará sin complicaciones meteorológicas significativas.

En resumen, Utrera experimentará un día de niebla matutina, seguido de un cielo cubierto y temperaturas frescas, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La ausencia de precipitaciones permitirá que los residentes realicen sus actividades diarias sin preocupaciones por el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.