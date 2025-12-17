El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 5 grados , con una ligera tendencia a descender hasta los 3 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío matutino.

El estado del cielo variará a lo largo del día, comenzando con un panorama poco nuboso que permitirá disfrutar de algunos momentos soleados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y cubiertas que podrían oscurecer el cielo. A pesar de esta variación, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 67% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos, que soplarán predominantemente del este y noreste, alcanzarán velocidades de entre 5 y 11 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la ciudad. Sin embargo, se aconseja estar atentos a los cambios en el cielo, ya que la nubosidad podría aumentar hacia la tarde y noche. El ocaso se producirá a las 17:56, marcando el inicio de una noche que se espera despejada, con temperaturas que descenderán nuevamente a niveles cercanos a los 5 grados.

En resumen, Úbeda experimentará un día fresco y mayormente nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante el frío. La ausencia de precipitaciones y la buena visibilidad permitirán disfrutar de la belleza de la ciudad en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.