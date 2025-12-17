El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:32. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 grados, proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 7 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 81%, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que garantiza un tiempo seco y agradable.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, pasando de un estado despejado a poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00, con valores que podrían llegar a los 17 grados. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 64%, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable.

El viento, que soplará predominantemente del norte y noreste, tendrá velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 19 km/h, lo que podría ser un alivio ante el aumento de temperatura.

Al caer la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la aparición de nubes altas. Sin embargo, no se prevén cambios significativos en la temperatura, que se mantendrá en torno a los 14 grados hacia las 18:00, justo antes del ocaso a las 18:08. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando el 76% al final de la tarde.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, pero sin afectar la estabilidad del tiempo. Ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de la llegada del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.