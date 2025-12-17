El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 grados, manteniéndose frescas, pero agradables para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado ideal para paseos y actividades al exterior. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 88% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que no deberían afectar significativamente la visibilidad ni provocar precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día, permitiendo que los habitantes de San Juan de Aznalfarache disfruten de un tiempo seco y estable.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas de la tarde. Este viento, aunque moderado, no será suficiente para causar molestias, y se espera que contribuya a la sensación de bienestar en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, llegando a un 94% en las horas nocturnas, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. El ocaso se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por su estabilidad y ausencia de precipitaciones.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la noche, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.