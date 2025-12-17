El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, La Rinconada se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en los periodos de 00:00 a 08:00, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar precauciones al desplazarse.
A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a dar paso a una bruma ligera, que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 8 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor.
Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. A partir de las 12:00, el cielo se tornará más cubierto, con temperaturas que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados hacia las 15:00. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y la falta de sol. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que indica que no se anticipan lluvias durante el día.
El viento será otro factor a considerar, con rachas que oscilarán entre 4 y 15 km/h, predominando del noreste y este. Estas ráfagas podrían ser más notorias en las horas de la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja a los habitantes de La Rinconada vestirse adecuadamente para enfrentar el frío.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 10 y 12 grados . La niebla regresará a partir de las 20:00, lo que podría complicar la visibilidad en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el inicio de un ambiente más fresco y húmedo.
En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por niebla en la mañana, bruma durante el mediodía y un cielo cubierto en la tarde, con temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones de visibilidad y vestirse adecuadamente para el frío.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.
- Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
- Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
- El último relevo de la Guzmán El Bueno regresa a Córdoba por Navidad
- Córdoba lidera la producción nacional de aceite de oliva al comienzo de la campaña
- Theo Zidane pasa por quirófano y será baja en el Córdoba CF por los próximos tres meses
- La empresa cordobesa Pegasus se encargará del mantenimiento de los veteranos helicópteros AB-212
- La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación