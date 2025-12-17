El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, La Rinconada se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en los periodos de 00:00 a 08:00, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar precauciones al desplazarse.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a dar paso a una bruma ligera, que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 8 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor.

Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. A partir de las 12:00, el cielo se tornará más cubierto, con temperaturas que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados hacia las 15:00. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y la falta de sol. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que indica que no se anticipan lluvias durante el día.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que oscilarán entre 4 y 15 km/h, predominando del noreste y este. Estas ráfagas podrían ser más notorias en las horas de la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja a los habitantes de La Rinconada vestirse adecuadamente para enfrentar el frío.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 10 y 12 grados . La niebla regresará a partir de las 20:00, lo que podría complicar la visibilidad en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el inicio de un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por niebla en la mañana, bruma durante el mediodía y un cielo cubierto en la tarde, con temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones de visibilidad y vestirse adecuadamente para el frío.

