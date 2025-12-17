El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Puente Genil se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a una jornada mayormente nublada. A partir de las 7 de la mañana, se espera que la bruma se instale, aunque no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados durante las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el sol se eleva en el horizonte.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 16 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo parcialmente nublado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 72% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 9 y 12 grados . La niebla regresará, especialmente después de las 10 de la noche, lo que podría afectar la visibilidad una vez más. La jornada concluirá con un cielo mayormente despejado, aunque la bruma podría persistir en algunos momentos.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un aumento de temperatura y un cielo parcialmente nublado. La ausencia de precipitaciones y la presencia de vientos moderados harán que sea un día relativamente agradable, aunque la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.