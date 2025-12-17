El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas particularidades que los habitantes deben tener en cuenta. Durante las primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, que podría reducir la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. Esta niebla persistirá hasta aproximadamente las 4 de la mañana, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo despejado, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 3 y 4 grados , aumentando gradualmente a medida que se acerque el mediodía. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 11 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que es típico en condiciones de niebla. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 72% al mediodía y bajando a un 66% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de mayor confort a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste a velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Por la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 8 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre o realizar desplazamientos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:01, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una jornada mayormente soleada y agradable.

