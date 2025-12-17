El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia el mediodía. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, rondando el 75% en las horas centrales del día.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un pico de 15 grados hacia las 3 de la tarde. El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 17 km/h desde el norte-noreste, lo que podría proporcionar un alivio ante la sensación de frío.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados . La humedad aumentará, y se espera que el cielo se cubra de nuevo con nubes bajas, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas nocturnas. La visibilidad podría verse afectada nuevamente, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Pozoblanco disfruten de un día sin lluvias. Sin embargo, es recomendable que se tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas del día debido a la niebla. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá cambios significativos en las condiciones meteorológicas durante el día.

En resumen, el 17 de diciembre en Pozoblanco se caracterizará por un inicio de jornada con niebla y bruma, seguido de un día mayormente despejado y fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.