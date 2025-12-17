El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Palma del Río se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se sentirá más notablemente a medida que el sol se eleve en el horizonte, aunque la nubosidad seguirá presente.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 86% y descendiendo gradualmente hasta un 78% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, por lo que se aconseja a los residentes vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque la nubosidad puede hacer que el sol no se sienta tan cálido como en días despejados.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La noche traerá consigo un regreso a la niebla, que podría ser densa en algunos momentos, especialmente en las horas más oscuras. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el inicio de un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, Palma del Río experimentará un día de niebla matutina, seguido de un ambiente nublado y fresco, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de la niebla que regresará por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.