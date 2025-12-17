El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad será reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% a las 6 de la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto. Entre las 7 y las 11 de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 7 a 8 grados, con una ligera mejora en la visibilidad. La humedad comenzará a descender, aunque seguirá siendo notablemente alta, rondando el 88% a las 10 de la mañana.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que se registren 17 grados. La sensación térmica será más agradable, aunque la nubosidad persistente puede hacer que algunos residentes sientan un ligero descenso en la temperatura. La humedad relativa continuará disminuyendo, situándose en torno al 66% hacia las 4 de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta a lo largo del día. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. A medida que avance la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Los Palacios y Villafranca realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean salir a disfrutar de la jornada.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 8 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, y el cielo se mantendrá cubierto hasta el ocaso, que se producirá a las 18:08. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 6 grados, y la niebla podría volver a hacer su aparición, especialmente en las horas más tempranas de la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.