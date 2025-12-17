El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con un inicio de jornada marcado por la presencia de niebla. Durante las primeras horas de la mañana, desde la medianoche hasta las 8:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes deban desplazarse en estas horas.

A medida que avance el día, la niebla dará paso a una bruma ligera entre las 8:00 y las 11:00, lo que mantendrá una atmósfera algo difusa, aunque la visibilidad mejorará gradualmente. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 7 y 8 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 97% en las primeras horas. Esto contribuirá a la sensación de frío, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

A partir del mediodía, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con cielos que se tornarán muy nubosos. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 3:00 de la tarde. La humedad relativa comenzará a descender, lo que permitirá una sensación térmica más agradable en comparación con las horas de la mañana.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 9 km/h, que podrían aumentar ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 11 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá que los habitantes de Osuna realicen sus actividades sin la preocupación de lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es un alivio para quienes planean actividades al aire libre.

Hacia el final del día, los cielos se despejarán, y se espera que la temperatura descienda nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. La puesta de sol ocurrirá a las 18:05, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca. En resumen, el día se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de cielos nublados y temperaturas moderadas, ideal para disfrutar de la belleza de Osuna en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.