El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta el mediodía.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 6 y 14 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el frío matutino y estar preparados para un leve aumento de temperatura hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 80% por la tarde. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable tener precaución al realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los residentes de Morón de la Frontera disfruten de un día seco, aunque nublado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. La visibilidad se verá afectada nuevamente por la niebla, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al circular por las carreteras.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y un leve aumento de temperatura hacia el mediodía. Sin precipitaciones a la vista, los residentes podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.