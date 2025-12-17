El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 7 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las horas más frías, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día más despejado. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, y por la tarde, se espera un ligero aumento, llegando hasta los 14 grados . La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 66% a media tarde, lo que permitirá una sensación más confortable en el ambiente.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que oscilarán entre los 8 y 30 km/h, predominando del noreste. Estas ráfagas de viento pueden ser más intensas durante la tarde, lo que podría ayudar a dispersar las nubes y mejorar la visibilidad. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podrían generar sensaciones térmicas más frías, especialmente en las horas de la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones por la niebla matutina. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día estable en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:02. En resumen, el 17 de diciembre en Montilla será un día que comenzará con niebla, pero que se transformará en una jornada más clara y templada, ideal para disfrutar de las festividades de la temporada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.