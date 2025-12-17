El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 17 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 7 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las horas más frías, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.
A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día más despejado. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, y por la tarde, se espera un ligero aumento, llegando hasta los 14 grados . La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 66% a media tarde, lo que permitirá una sensación más confortable en el ambiente.
El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que oscilarán entre los 8 y 30 km/h, predominando del noreste. Estas ráfagas de viento pueden ser más intensas durante la tarde, lo que podría ayudar a dispersar las nubes y mejorar la visibilidad. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podrían generar sensaciones térmicas más frías, especialmente en las horas de la mañana.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones por la niebla matutina. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día estable en términos meteorológicos.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:02. En resumen, el 17 de diciembre en Montilla será un día que comenzará con niebla, pero que se transformará en una jornada más clara y templada, ideal para disfrutar de las festividades de la temporada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.
