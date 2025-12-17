El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 18 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 10 grados a las 00:00 horas y subiendo gradualmente hasta los 18 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% a primera hora y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 64% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que avance el día, la temperatura se sentirá más agradable, especialmente durante las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 2 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a que las temperaturas se sientan más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando las temperaturas son más frescas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable y soleado.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.