El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre. Durante la noche y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 80% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 21 km/h, aumentando a 27 km/h hacia el mediodía. Por la tarde, el viento se mantendrá activo, alcanzando picos de hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen Martos hasta el ocaso, que se producirá a las 17:59. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que el día sea perfecto para paseos y encuentros familiares.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, un viento moderado y sin posibilidad de lluvia. Es una oportunidad ideal para aprovechar el aire libre y disfrutar de la belleza del entorno natural en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.