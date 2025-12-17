El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.
A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, que persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 11 de la mañana. La humedad relativa comenzará a descender, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 84% al mediodía.
Durante la tarde, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados hacia las 3 de la tarde. La bruma se disipará gradualmente, pero el cielo seguirá nublado, lo que podría generar una sensación de frescor. La humedad relativa se mantendrá en torno al 70%, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del frío. Sin embargo, hacia la tarde, el viento disminuirá, con velocidades que caerán a 4 km/h hacia el final del día.
No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que, a pesar de las condiciones nubladas, no se anticipan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre.
El orto se producirá a las 08:29 y el ocaso a las 18:06, lo que proporcionará aproximadamente 9 horas y 37 minutos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 8 de la tarde. En resumen, el día en Marchena se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de la calidez del hogar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.
