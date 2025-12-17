El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la claridad del cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final de la jornada. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 64% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando su intensidad a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permite disfrutar de actividades al exterior sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 08:32 y el ocaso será a las 18:08, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.