El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, especialmente en las primeras horas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, permitiendo que el sol asome en algunos momentos, aunque las nubes seguirán presentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 16 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 6 a 8 grados, y se espera que durante la tarde se alcancen los 16 grados, proporcionando un ambiente más templado. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 76% en las horas centrales del día. Esto podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría contribuir a una sensación más agradable en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Mairena del Alcor disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o abrigo, especialmente durante la mañana y la noche, cuando las temperaturas descienden.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio nublado con niebla, seguido de un cielo poco nuboso y temperaturas agradables por la tarde. La combinación de viento moderado y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, así que es aconsejable estar preparados para un día variable en Mairena del Alcor.

