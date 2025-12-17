El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 87%. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, la humedad se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 81%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 13 grados. El cielo continuará despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final de la jornada. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 67%, lo que mejorará la sensación térmica. El viento soplará desde el noreste a una velocidad de 16 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 29 km/h, lo que aportará un ligero frescor al ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto convierte a la jornada en una excelente oportunidad para disfrutar de paseos y actividades al exterior, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 18:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:02. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades.

En resumen, el día de hoy en Lucena se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que permitirá disfrutar de la belleza del paisaje. Se recomienda llevar abrigo para las horas más frescas de la mañana y la tarde, pero en general, será un día agradable y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.