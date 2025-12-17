El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 7 y 8 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 10 grados a media mañana y llegando a un máximo de 17 grados hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 80% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El viento soplará desde el sur y el este, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 10 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frío, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avanza, el viento se tornará más suave, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Lora del Río podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla matutina. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día estable en términos de condiciones climáticas.

Hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol brille y contribuya a un ligero aumento en las temperaturas. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la niebla regrese, lo que podría afectar nuevamente la visibilidad. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 6 grados , por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un periodo de cielos poco nubosos y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades diurnas, pero con precaución ante la posible niebla nocturna.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.