El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, se presenta en Linares con un tiempo mayormente nublado, alternando con momentos de sol. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, proporcionando un aspecto variable que permitirá que algunos rayos de sol se filtren.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán más frías, con mínimas de 4 grados, mientras que por la tarde, se alcanzarán temperaturas más agradables, llegando hasta los 14 grados. Es recomendable que los habitantes de Linares se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 69% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 23 km/h desde el noreste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es aconsejable estar atentos a las condiciones del cielo, ya que la niebla que se ha presentado en las primeras horas podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

El orto se producirá a las 08:24 y el ocaso será a las 17:56, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables por la tarde y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y sin contratiempos meteorológicos.

