El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 16 grados a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 91% al amanecer. Esto generará condiciones de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

A medida que avance la mañana, se prevé que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer hacia el mediodía. La temperatura irá aumentando lentamente, alcanzando los 12 grados a la hora del almuerzo y llegando a un máximo de 16 grados por la tarde. La humedad comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 70% a media tarde.

El viento soplará del norte-noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Por la tarde, el viento se suavizará, con velocidades que rondarán los 10 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tener precaución en las primeras horas debido a la posible presencia de niebla.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 19:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:10. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 6 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será mayormente estable, con temperaturas agradables durante el día y un cielo que variará de poco nuboso a cubierto en las horas centrales. Sin lluvias a la vista, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones de visibilidad en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.