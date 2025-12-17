El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto más grisáceo al amanecer, aunque no se prevén precipitaciones. A medida que avance la mañana, la nubosidad disminuirá, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol se filtren y calienten el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 12 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque los 12 grados, ofreciendo un ambiente más agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% en la mañana y descendiendo hasta un 70% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no será excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo estable y seco. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

En resumen, el día en Jaén se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se anticipa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.