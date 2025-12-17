El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente nublado con condiciones de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para garantizar su seguridad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se sentirá más agradable, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.

El viento soplará del noreste a una velocidad de entre 4 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más activas del día. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, se espera que el viento disminuya, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 91% en la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad para algunas personas, especialmente aquellas sensibles a los cambios climáticos.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de niebla matutina.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se caracterizará por niebla en las primeras horas, seguido de un cielo cubierto y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones de visibilidad en la carretera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.