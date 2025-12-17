El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 a.m., la niebla será la protagonista, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 5 y 7 grados , lo que, sumado a la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío notable.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 91%, lo que permitirá una sensación más confortable en comparación con las horas previas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un ligero viento del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable. La humedad relativa seguirá disminuyendo, llegando a un 72% hacia las 3:00 p.m., lo que favorecerá un ambiente más seco y cálido.

A medida que se acerque la noche, se prevé un descenso en las temperaturas, que caerán a 12 grados hacia las 8:00 p.m. El cielo comenzará a cubrirse nuevamente, con la posibilidad de que la niebla regrese en las horas nocturnas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 93% hacia la medianoche, lo que podría generar condiciones de niebla densa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Écija podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque con la precaución de la niebla en las primeras horas. En resumen, el día se caracterizará por un inicio frío y nublado, seguido de una tarde más cálida y despejada, antes de que la niebla regrese por la noche.

