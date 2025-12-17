El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, con temperaturas que rondan los 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 87%, lo que podría generar una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 7 grados a las 5 de la mañana. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que la luz del sol empiece a calentar el ambiente. Para las 9 de la mañana, se espera que la temperatura suba a 9 grados, y la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 81%.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 11 de la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 15 grados a las 12 del mediodía. Sin embargo, a medida que el día avanza, se prevé un aumento en la nubosidad. Para las 3 de la tarde, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando un 69% hacia las 3 de la tarde.

A partir de las 6 de la tarde, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que indica que no se esperan lluvias durante el día. Sin embargo, la sensación de frescura se intensificará con la llegada de la noche.

El viento soplará desde el norte durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a direcciones como el noreste y el noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas más cálidas.

En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente despejado en la mañana, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde y temperaturas agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el cielo se cubra por completo al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.