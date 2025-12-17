El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Córdoba se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con una visibilidad reducida que persistirá hasta el amanecer. Durante las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que contribuirá a la sensación de frío, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 75% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas continúen subiendo, alcanzando un máximo de 16 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los cordobeses disfruten de un día seco y soleado.

El viento será otro factor a considerar. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Estas ráfagas serán más notables en las horas de la tarde, alcanzando su máxima intensidad hacia las 16:00 horas, cuando se prevé que el viento sople a 15 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 90%, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura. La niebla podría regresar en las horas nocturnas, especialmente en las áreas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables durante la tarde, aunque se recomienda abrigarse en las primeras horas del día y al caer la noche. La niebla matutina y el viento suave serán características destacadas de esta jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.