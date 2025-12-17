El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 9 de la mañana y llegando a los 10 grados hacia las 10 de la mañana.

A partir de las 11 de la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 12 grados a mediodía y subirá hasta los 15 grados por la tarde. Sin embargo, a medida que el día avance, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. Desde las 5 de la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 15 grados a las 5 de la tarde y bajando a 14 grados a las 6 de la tarde. La máxima del día se registrará a las 4 de la tarde con 17 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 87% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 68% a las 11 de la mañana. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 90% hacia las 8 de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del norte y del noreste, con velocidades que irán disminuyendo a lo largo de la tarde. Hacia la noche, el viento será más suave, con ráfagas de hasta 10 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se anticipa la llegada de nubes altas, lo que podría dar lugar a un cielo más cubierto.

El orto se producirá a las 08:32 y el ocaso será a las 18:08, lo que proporcionará un día con una buena cantidad de luz solar, especialmente durante las horas centrales del día. En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.