El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Cartaya, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 18 grados durante la tarde.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con valores que rondarán el 85%, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que el sol calienta el ambiente, estabilizándose en torno al 64% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 22 y 27 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una ligera brisa que hará que la temperatura se sienta un poco más fresca. A lo largo del día, la intensidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 4 y 11 km/h hacia la tarde y la noche. Esto hará que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en la playa, ya que el tiempo será propicio para disfrutar del aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:13, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una hermosa vista del ocaso.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la playa, hacer senderismo o simplemente relajarse en un parque. La combinación de sol, temperaturas moderadas y una brisa suave hará que la jornada sea muy placentera para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.