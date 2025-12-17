El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con una visibilidad reducida que persistirá hasta el amanecer. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 92%. Esta combinación de factores puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán aumentando lentamente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo. Sin embargo, la bruma podría aparecer en algunos momentos, especialmente en las horas más frescas del día.

Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que caerá hasta el 70%. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que el viento será ligero, con rachas que no superarán los 15 km/h, predominando de dirección este.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que los habitantes de Carmona pueden disfrutar de una jornada sin preocupaciones por el tiempo.

El viento, que soplará principalmente del este, será suave durante la mayor parte del día, con rachas que alcanzarán hasta 17 km/h en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. En resumen, el día de hoy en Carmona se presenta como una jornada mayormente tranquila, con temperaturas agradables y condiciones ideales para disfrutar del aire libre, a pesar de las nieblas matutinas que darán paso a un cielo despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.