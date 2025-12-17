El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia de viento, que soplará principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 17 grados , lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para paseos y actividades al aire libre. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 18:08, marcando el inicio de una noche que se anticipa tranquila y fresca. Las temperaturas nocturnas podrían bajar hasta los 7 grados, por lo que se recomienda abrigarse si se planea estar al aire libre. En resumen, el día en Camas se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que se mantendrá estable y sin precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.