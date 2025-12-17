El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 6 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que oscilarán entre el 86% y el 91%, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que baje hasta el 71%. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, ideal para paseos y actividades al exterior, aunque se recomienda abrigarse un poco, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Cabra disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas de la mañana podría haber algo de bruma, que se disipará rápidamente.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:01, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 9 grados por la noche. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que la sensación de frío se acentúe, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir por la noche.

En resumen, el día en Cabra se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.