El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 7 grados. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, aunque seguirá siendo alta, rondando el 97%. Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 16 grados, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin riesgo de precipitaciones.

El viento será un factor a tener en cuenta a lo largo del día. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad podría traer consigo sorpresas en las horas venideras.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la noche. La visibilidad se verá afectada por la posible reaparición de niebla, lo que podría complicar el tránsito en las horas nocturnas. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con vientos moderados y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse en casa.

