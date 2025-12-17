El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, con periodos de cielo nuboso y poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 70-80%, lo que podría contribuir a la sensación de frescor en el ambiente.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados . El cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, aunque se prevén momentos de nubes altas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Bailén disfruten de un día sin interrupciones climáticas significativas.

El viento será otro factor a considerar. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Estas condiciones de viento, aunque moderadas, pueden hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados al caer la noche. La humedad aumentará ligeramente, y el cielo se volverá a cubrir, lo que podría dar lugar a una noche fresca y húmeda. La visibilidad se verá afectada por la niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

Los amaneceres y atardeceres serán momentos destacados del día, con el sol saliendo a las 08:25 y poniéndose a las 17:57. A pesar de la nubosidad, los colores del cielo al amanecer y al atardecer ofrecerán un espectáculo visual que los residentes de Bailén podrán apreciar. En resumen, el día se presenta como un día fresco y mayormente nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con una chaqueta a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.