El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá ligera, con periodos de cielo despejado que permitirán disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para combatir las bajas temperaturas. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles confortables, rondando el 75% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Este viento, aunque moderado, aportará una brisa refrescante que será bien recibida en un día de temperaturas relativamente bajas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baeza podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar salidas sin preocuparse por el mal tiempo.

El amanecer se producirá a las 08:23, y el ocaso será a las 17:56, lo que proporciona un día de luz relativamente corto, típico de esta época del año. Los atardeceres en diciembre suelen ser espectaculares, y hoy no será la excepción, con un cielo que podría teñirse de colores cálidos al caer la tarde.

En resumen, el 17 de diciembre en Baeza se presenta como un día fresco y mayormente soleado, con temperaturas agradables durante las horas centrales del día y un viento moderado que aportará frescura. Es una jornada perfecta para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, aprovechando el tiempo seco y la escasa nubosidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.