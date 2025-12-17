El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, se espera en Baena un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente poco nuboso, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera brisa proveniente del este, con velocidades que alcanzarán hasta 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo a un 73% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se anticipan condiciones de incomodidad por la humedad, lo que es positivo para quienes planean salir.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los habitantes de Baena pueden disfrutar de un día seco y soleado, sin preocupaciones por cambios climáticos repentinos.

El viento, aunque ligero, tendrá momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde, donde se espera que alcance rachas de hasta 21 km/h desde el sur. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la movilidad o las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La puesta de sol está prevista para las 18:00, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para actividades familiares, paseos y disfrutar de la belleza natural de la región.

