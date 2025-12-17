El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Arahal se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y reducir la velocidad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera alrededor de las 4 de la mañana, aunque la visibilidad seguirá siendo limitada. Las temperaturas en estas horas oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en su punto máximo, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A partir de las 9 de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 5 grados . La humedad se mantendrá alta, alrededor del 94%, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que realmente indica el termómetro. Este ambiente húmedo y fresco persistirá a lo largo de la mañana y la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 4 de la tarde. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia el final del día, con la posibilidad de que se presenten algunas nubes altas. La humedad relativa comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 75%.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. Estas condiciones de viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque con un cielo mayormente cubierto. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no traerá sorpresas en forma de lluvia. Se recomienda abrigarse bien si se planea salir, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.