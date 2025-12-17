El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Andújar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 6 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 86% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

Por la tarde, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente, con la posibilidad de que el cielo se despeje en algunos momentos, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo de 15 grados. Sin embargo, el cielo seguirá presentando intervalos de nubes altas, lo que podría limitar la cantidad de luz solar que llegue al suelo.

En cuanto al viento, se anticipa que será ligero, con rachas que no superarán los 14 km/h, predominando de dirección sureste. Esto significa que, aunque el viento no será un factor perturbador, podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones debido a la niebla matutina y la posible formación de bruma en las primeras horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 8 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. En resumen, Andújar experimentará un día fresco y mayormente nublado, con niebla en la mañana y una leve mejora en las condiciones hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.