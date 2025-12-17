El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Aljaraque se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 62% hacia la tarde. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán rachas más fuertes, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a una sensación térmica más placentera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar del día. Las condiciones meteorológicas son perfectas para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café al aire libre.

En la tarde, el sol se ocultará a las 18:12, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará cálido y agradable. La puesta de sol será un espectáculo visual, con un cielo despejado que permitirá apreciar los colores del ocaso sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.