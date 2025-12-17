El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 8 grados, con una ligera disminución a 7 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 10 grados a media mañana y subiendo hasta los 14 grados al mediodía. Por la tarde, el termómetro seguirá ascendiendo, alcanzando los 17 grados hacia las 14:00 horas y culminando en 18 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será relativamente alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 59% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la sensación térmica será más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 14 km/h en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 18:07, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima mayormente favorable. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en La Algaba.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.