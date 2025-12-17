El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 1 y 2 grados centígrados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse bien al salir. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 96%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un ambiente fresco y húmedo. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 70% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos. La visibilidad será buena, lo que facilitará la movilidad en la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 6 grados. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, dado que la ausencia de nubes facilitará la observación del cielo nocturno.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada fresca y mayormente soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.