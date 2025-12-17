El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará ligeramente, pero se mantendrá un ambiente predominantemente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 67% por la tarde. Esto puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados por la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas que oscilarán entre los 3 y 18 km/h, predominando del noreste y este. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 18 km/h. Esto puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, la combinación de la bruma y la niebla puede hacer que las condiciones de conducción sean un poco complicadas en las primeras horas, por lo que se aconseja precaución en las carreteras.

A medida que el sol se ponga a las 18:08, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frío se intensificará con la llegada de la noche. La bruma y la niebla pueden regresar, creando un ambiente fresco y húmedo. Los habitantes de Alcalá de Guadaíra deben prepararse para un día de invierno típico, con un tiempo que invita a disfrutar de actividades en interiores, pero que también ofrece oportunidades para paseos breves al aire libre en las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.