El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 16 de diciembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , con un leve descenso a medida que avance el día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 13 grados, que irán bajando a 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento, que alcanzará velocidades de hasta 34 km/h, predominando del sur y suroeste. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en la mañana y manteniéndose por encima del 80% durante todo el día. Esto, junto con las condiciones de lluvia, podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que la tarde avance, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, las lluvias continuarán, aunque se espera que sean más ligeras en comparación con la mañana. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas se mantendrá, con un 75% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más intensas y precipitaciones repentinas.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias persistentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas, y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.