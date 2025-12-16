El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 12 grados en las horas centrales. Las condiciones de nubosidad se mantendrán, con un cielo cubierto que podría dar paso a tormentas y lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos durante el resto del día, con un acumulado de hasta 1 mm de lluvia.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 33 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más suaves hacia la tarde, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h.

La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 75% en las primeras horas y un 80% en la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Utrera deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. La combinación de la alta humedad, las temperaturas frescas y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias deberían ir disminuyendo. La temperatura caerá a 11 grados en las horas nocturnas, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, es típico de esta época del año en Utrera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.