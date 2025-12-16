El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 9 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 6 grados, mientras que durante el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 9 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las horas más frías de la mañana. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las primeras horas del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más incómodo. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría afectar la sensación térmica.

La probabilidad de tormenta es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, con un 70% de probabilidad de tormentas en este periodo. Posteriormente, la probabilidad se mantendrá en un 50% hasta la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada.

A medida que el día avance, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente hacia la tarde, aunque permanecerá mayormente nublado. Las nubes altas aparecerán en las horas posteriores, y se prevé que la visibilidad mejore, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas.

En resumen, los habitantes de Úbeda deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.