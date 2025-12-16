El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

Hoy, 16 de diciembre de 2025, Tomares se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 80% a lo largo de la jornada. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales, pero la sensación de frío persistirá debido a la humedad.

La precipitación será un factor importante a considerar, con valores que podrían oscilar entre 0.1 y 0.9 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son elevadas, alcanzando un 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es probable que se produzcan chubascos intermitentes, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 36 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Tomares experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que consideren llevar paraguas si planean salir. La combinación de humedad, viento y temperaturas frescas hará que sea un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.