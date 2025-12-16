El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 0.9 mm, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se espera un ambiente húmedo.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 80% en las primeras horas y disminuyendo a un 55% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas pueden ser esporádicas, es recomendable estar preparado para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento.

La temperatura durante el día oscilará entre los 9 y los 15 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 07:00. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 16:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 73% y el 91% a lo largo del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y los 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, hoy en San Juan de Aznalfarache se prevé un día nublado con tormentas y lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.